На Херсонщині троє людей підірвалися на мінах – влада

На Херсонщині та самому облцентрі в суботу, 25 лютого, три людини підірвались на російських мінах, повідомляє місцева ОВА в фейсбуці.

«Поблизу села Добрянка Високопільської територіальної громади двоє людей підірвалися на російській міні, коли обробляли поле. Рятувальники неодноразово попереджали місцевих фермерів, що польові роботи не варто розпочинати, поки території повністю не обстежать на наявність вибухівки», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що люди загинули на місці від тяжких травм.

«У Херсоні, поряд із річковим портом, на розтяжку натрапив 63-річний чоловік. Це сталося на території його дачі. Постраждалого шпиталізували», – додали в ОВА.

На Донеччині троє людей також підірвались на мінах, котрі залишила російська армія, повідомляє пресслужба місцевої поліції. У поліції додали, що двоє із постраждалих не вижили.

У листопаді 2022 року в МВС заявляли, що через вибухонебезпечні предмети приблизно третина території України залишається потенційно небезпечною.