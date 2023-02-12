На Херсонщині на міні підірвалось двоє чоловіків – ОВА

У неділю вранці, 12 лютого, на Херсонщині на міні підірвалась автівка, в якій їхали люди, повідомляє пресслужба місцевої ОВА в телеграмі.

«Трагедія сталася сьогодні зранку поблизу села Новорайськ Бериславського району. Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що машина з цивільними натрапила на одну з них.

«Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці», – додали в ОВА.

У поліції наголошували, що на Херсонщині ще дуже багато російської вибухівки, тож не можна ходити у поля, лісосмуги, виходити на узбіччя доріг, якщо ці території не обстежили вибухотехніки.

На Донеччині троє людей підірвались на мінах, котрі залишила російська армія, повідомляє пресслужба місцевої поліції. У поліції додали, що двоє із постраждалих не вижили.

У листопаді 2022 року в МВС заявляли, що через вибухонебезпечні предмети приблизно третина території України залишається потенційно небезпечною.