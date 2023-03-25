ОВА: російська армія вкотре атакувала Херсон, загинули люди

Протягом минулої доби війська РФ 67 разів атакували територію Херсонської області, повідомив у телеграмі очільник місцевої ОВА Олександр Прокудін вранці 25 березня.

За словами чиновника, окупанти випустили 301 снаряд із важкої артилерії та «Градів». Всього було зафіксовано сім атак російських військових по місту.

Прокудін розповів, що 23 снаряди армії РФ влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки та медзаклад.

«На жаль, є жертви. Дві людини загинули, шестеро – зазнали поранень», – додав глава обласної військової адміністрації.

Окрім цього, з деокупованої території Херсонської області 24 березня було евакуйовано 59 цивільних осіб.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.