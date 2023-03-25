Масовані ракетні удари армії РФ відходять у минуле – Гуменюк

Масовані ракетні удари російської армії вже відходять у минуле, зазначила речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Тактика ворога зараз знаходиться у пошуковому стані. Вони підбирають, що з того, що вже було застосовано, може спрацювати, тому що масовані ракетні атаки вже відходять у минуле, у них немає такого потенціалу, щоб запустити одразу 50-70-80 ракет, – це вже дуже безглуздий крок, але виключати в абсолюті його неможливо», – заявила Гуменюк.

Водночас керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня відзначила, що, вочевидь, «армія РФ почне використовувати проти України ракетні або ж «шахедні» точкові атаки».

Як пояснила Гуменюк, скоріш за все «для Росії в пріоритеті й надалі залишатимуться об’єкти енергетичної інфраструктури, оскільки вони мають велике значення для розвитку економіки й побутових зручностей в тому числі».

Раніше оперативне командування «Південь» повідомило, що Росія збільшила до чотирьох кількість ракетоносіїв у Чорному морі під час ранкової повітряної тривоги 23 березня.

В ОК «Південь» також додали, що ретельно відстежують активність російської авіації. «Пріоритети ворога – об’єкти критичної та військової інфраструктури, логістичні й транспортні об’єкти. Загроза ракетних ударів залишається надзвичайно високою. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, оперативно переходьте в укриття», – йдеться в повідомленні.