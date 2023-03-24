Залужний: рік тому ЗСУ у Бердянську зруйнували міф про невразливість російського флоту

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагадав, що рік тому внаслідок ракетного удару ЗСУ по російських кораблях у окупованому Бердянську міф про невразливість російського флоту було зруйновано.



«Рік тому, 24 березня, Збройні Сили України нанесли ракетний удар по базі ворога у морському порту тимчасово окупованого Бердянська. Великі десантні кораблі «Орськ», «Цезарь Кунніков», «Новочеркаськ» отримали пошкодження, «Саратов» було знищено. Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами ЗСУ. Це ще раз довело неспростовний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою: ні на суші, ні на воді», – написав він у фейсбуці.

24 березня 2022 року Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що в окупованому Бердянську було знищено великий десантний корабель Росії «Саратов», а великі десантні кораблі РФ «Цезар Куніков» і «Новочеркаськ» зазнали пошкоджень.