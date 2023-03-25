Війська РФ атакували пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні – влада

Вдень у суботу, 25 березня, російські військові вкотре атакували місто Херсон, повідомив у телеграмі голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.

«Учора вночі армія РФ атакувала «Пункт незламності» у Костянтинівці у Донецькій області, сьогоднішня ціль російської артилерії – пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні», – зазначив Прокудін.

За його словами, через обстріл постраждали двоє людей – 41-річна жінка та 25-річний чоловік.

«З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували до лікарні», – повідомив очільник ОВА.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.