Розмови щодо потужності союзу РФ та Китаю «сильно перебільшені» – Байден

Уявлення про міцність союзу РФ та Китаю «сильно перебільшують», бо вони «не змогли створити таких міцних альянсів як США та інші країни Заходу», наголосив американський президент Джо Байден.

Він зазначив, що «не стривожений» нещодавньою зустріччю лідера Китаю Сі Цзіньпіня із російським президентом Володимиром Путіним у Москві.

«Я не ставлюсь до Китаю легковажно. Я не сприймаю Росію легковажно, але я думаю, що ми сильно перебільшуємо це», – сказав Байден під час пресконференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

За його словами, хоча офіційні особи США нещодавно попереджали про ознаки того, що Пекін може розглядати можливість збільшення військової підтримки для Москви, але «вони ще цього не зробили».

«Це не означає, що вони не будуть, але вони ще не зробили цього. І якщо щось подібне трапилося б, Захід значно об’єднався», – підкреслив Байден.

Американський президент своєю чергою звернув увагу на співпраці між альянсами демократичного світу, зокрема через G7, Quad Alliance, ASEAN та AUKUS.

«Те, що роблять Китай і Росія, може стати значно гіршим. Але розгляньмо це у перспективі. Ми об’єднані в коаліції», – підсумував Байден.

Сі Цзіньпін приїхав із державним візитом до Росії 20 березня, тоді пройшли його неформальні переговори з російським президентом Володимиром Путіним. 21 березня він провів офіційні зустрічі голови КНР із представниками влади Росії.