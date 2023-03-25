Зеленський каже, що «не отримував від влади Китаю пропозицій щодо перемовин із Сі Цзіньпіном»

Президент України Володимир Зеленський не отримував від Китаю пропозицій щодо перемовин із Сі Цзіньпіном. Про це він розповів у інтерв’ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.

Як пише видання, щодо влади Китаю, яка запропонувала свій «мирний план» для врегулювання конфлікту, то Зеленський також уточнив, що «звернувся до Пекіна з проханням про співпрацю щодо мирного плану з десяти пунктів, запропонованого українською стороною, і проведення зустрічі на вищому рівні».

Глава держави також висловив скептицизм щодо пропозиції Китаю з 12 пунктів, які закликають до припинення вогню та мирних переговорів між Росією та Україною, зазначивши, що на першому місці має бути «повага суверенітету та територіальної цілісності».

«Я не отримував пропозиції від Китаю бути посередником. Мені не надходило пропозицій зустрітися. Але я по дипломатичних каналах дав прямі повідомлення, що хочу поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном», – заявив Зеленський.

Сі Цзіньпін приїхав із державним візитом до Росії 20 березня, тоді пройшли його неформальні переговори з російським президентом Володимиром Путіним. 21 березня він провів офіційні зустрічі голови КНР із представниками влади Росії.