Боротьба України є ключовим фактором глобальної безпеки: Міллі і Остін переконували Конгрес США

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі та очільник Пентагону міністр оборони США Ллойд Остін виступили на слуханнях щодо бюджету у Конгресу США. Вони навели аргументи для подальшого нарощування американської підтримки України, яка протистоїть агресії Росії. Так чому ж США мають і надалі зміцнювати оборонний українських потенціал України? І чому стратегічна перемога України та важлива для США і глобальної безпеки?

У ході слухань бюджетних слухань у Палаті представників США 23 березня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, відповідаючи на запитання конгресмена-республіканця Маріо Діаз-Баларта щодо стратегії США стосовно підтримки України, відповів, що мова іде про збереження усього міжнародного порядку.

Коли Україна буде вільною суверенною незалежною з усіма своїми територіями, тоді цей порядок буде захищено

«Стратегічною метою є захист міжнародного порядку, встановленого глобально у 1945 році, – уточнив генерал Міллі. – Ми досягнемо цього, коли Україна буде вільною суверенною незалежною країною з усіма своїми територіями. Тоді ви знатимете, що цей порядок, заснований на правилах, захищено»

Якщо ж, за словами генерала Міллі, світовий порядок не буде захищено, то оборонні бюджети доведеться подвоїти, бо «тоді йтиметься не про конкуренцію великих сил, а конфлікт великих сил, що стане надзвичайно небезпечним для всього світу».

Боротьба України є екзистенційною для України і становить важливий національний інтерес, який є фундаментальним для Сполучених Штатів, європейської та глобальної безпеки, наголосив Марк Міллі.

Наше завдання полягає в тому, щоб допомогти Україні захистити себе

Конгресмен-республіканець Кріс Стюарт запитав, чи стратегія щодо України включає звільнення Криму. Генерал Міллі відповів, що це є максималістичною метою, озвученою українським президентом публічно.

«Це мета, якої надзвичайно важко досягнути, – сказав Міллі. – Наше завдання полягає в тому, щоб допомогти Україні захистити себе. Сполучені Штати не воюють з Росією, навіть якщо вона намагається це подати саме так. Ми допомагаємо країні захищатися»

Інвестиції в самооборону України

Міністр оборони США Ллойд Остін під час бюджетних слухань у подякував Конгресу «за неймовірну підтримку протягом року» та наголосив, що завдяки цьому Україна має системи озброєння та боєприпаси, необхідні для збереження ефективності на полі бою.

Очільник Пентагону наголосив, що допомога від США «дозволяє також українцям інвестувати у майбутні можливості» для самооборони.

У вступному слові до законодавців Ллойд Остін вкотре повторив позицію Вашингтона, що США продовжуватимуть підтримувати Україні стільки, скільки буде потрібно.

Остін нагадав, що Стратегія національної оборони США визначає Росію під управлінням Путіна «гострою загрозою».

«Під проводом Байдена, США згуртували світ, щоб допомогти Україні боротися з неспровокованим і невиправданим вторгненням Росії. Наші союзники та партнери активізувалися, щоб надати важливу безпекову допомогу, яку координує контактна група з питань оборони України, яку я очолюю. Ми підтримуватимемо оборону України стільки, скільки буде потрібно»

Глава Пентагону зазначив, що той виклик, який створила Росія, напавши на Україну, зробив НАТО значно сильнішим. Остін наголосив на важливості «об’єднаного НАТО».

«Після вторгнення Росії в Україну ми ще більше зміцнили захист і стримування НАТО на східному фланзі. А лідерство Конгресу в Європейській ініціативі стримування – і наші інвестиції з 2014 року – допомогли нам швидко й сміливо відреагувати на жорстоку війну, яку обрала Росія, та зробили наше стримування ще сильнішим»

Очільник Пентагону назвав бюджет на наступний рік стратегічним кошторисом, «який обумовлений серйозністю стратегічної конкуренції з Китайською Народною Республікою».