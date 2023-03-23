Генштаб ЗСУ підтвердив отримання перших літаків МіГ-29 від Словаччини

Перші винищувачі МіГ-29 надійшли до Збройних сил України, повідомив Генеральний штаб ЗСУ увечері 23 березня.

«Перші чотири винищувачі МіГ-29 благополучно передані Збройним Cилам України. Перекидання здійснено українськими пілотами, за допомогою Повітряних сил Словаччини, українського персоналу та інших компонентів, які забезпечували безпеку перекидання та необхідну документацію», – йдеться в повідомленні.

Як пояснюють у штабі, передача літаків відбулася за міжурядовою угодою між Братіславою та Києвом. Загалом Словаччина планує передати Україні 13 радянських винищувачів та частину зенітно-ракетного комплексу.

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Міністр оборони Олексій Резніков подякував прем’єр-міністру та міністру оборони Словаччини.

«Винищувачі МіГ-29 зі Словаччини матимуть багато роботи, захищаючи Європу», – додав він.

Про передачу літаків раніше в четвер повідомило Міністерство оборони Словаччини.

Минулого тижня уряд Словаччини схвалив угоду з Україною про передачу Києву 13 винищувачів радянського виробництва МіГ-29 та двох комплексів протиповітряної оборони «Куб».

Україна просить бойові літаки у партнерів практично від початку широкомасштабного російського вторгнення.