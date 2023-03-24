Після тренувань в Білорусі РФ передислокувала щонайменше 1000 військових – розвідка Британії

Росія, ймовірно, передислокувала щонайменше 1000 військових, які тренувалися на Обуз-Лєсновському полігоні на південному заході Білорусі, вважають у міністерстві оборони Британії.

«Хоча жодної нової ротації військ не було зафіксовано, Росія, швидше за все, залишила наметове містечко на місці, припускаючи, що розглядається можливість продовження програми навчання. Той факт, що Росія вдалася до навчання свого особового складу під керівництвом набагато менш досвідченої білоруської армії, підкреслює, наскільки російська «спеціальна військова операція» серйозно порушила систему навчання російських військових – інструктори здебільшого були розміщені в Україні», – йдеться у повідомленні британського міністерства, яке посилається на дані своєї розвідки.



Росія, ймовірно, також розглядає продовження непрямої підтримки операції з боку Білорусі як важливий політичний сигнал, додають британські військові.

Восени минулого року повідомлялося, що Росія відправила військову техніку до Білорусі, а також про проведення навчання на території країни, яка розташована на північ від України.

Білорусь не є прямим учасником війни в Україні, але вона надала матеріально-технічну підтримку Росії для вторгнення, дозволивши російським військам увійти в Україну через свою територію.

У жовтні Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».