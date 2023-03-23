Суперник Трампа в Республіканській партії назвав Путіна «воєнним злочинцем»

Губернатор штату Флориди Рон ДеСантіс, який вважається головним суперником Дональда Трампа в боротьбі за висування в президенти США від Республіканської партії, назвав президента Росії Володимира Путіна «воєнним злочинцем». Про це він сказав в інтервʼю програмі Piers Morgan Uncensored на телеканалі Fox News.

«Гадаю, що він воєнний злочинець», – говорить політик в інтервʼю, фрагмент якого опублікував телеканал.

Журналіст Пірс Морґан поставив губернатору запитання, що він думає про Путіна. ДеСантіс відповів, що, на його думку, у російського президента «великі амбіції» і що він «ворожий» до США.

«Але те, що ми бачили, показує, що він не має звичайних можливостей реалізувати свої амбіції. Він, по суті, бензоколонка із купою ядерної зброї», – сказав губернатор.

Коментуючи рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт Путіна, ДеСантіс сказав, що, на його думку, російський президент має бути «притягнутий до відповідальності».

The New York Times нагадує, що минулого тижня ДеСантіс в інтервʼю іншому ведучому Fox News Такеру Карлсону розкритикував політику президента США Джо Байдена щодо України. За його словами, у США є багато важливих національних інтересів і «подальше втягування в територіальну суперечку між Україною та Росією не входить до їхнього числа». Путіна він не згадував.

Слова губернатора про «територіальну суперечку» розкритикували, зокрема, деякі члени Республіканської партії в Конгресі, а також частина спонсорів партії. У цій заяві знайшли подібність із тим, що говорив експрезидент США Дональд Трамп, який стверджує, що міг би досягти мирної угоди, віддавши Росії частину українських територій. Він також заявляв, що війна в Україні не входить до життєвих інтересів США.

В новому інтервʼю ДеСантіс стверджує, що його коментар про «територіальну суперечку» було «неправильно інтерпретований». Він зазначив, що йому слід висловитися ясніше. Він назвав «очевидним», що Росія вторглася в Україну в 2022 році. Він також засудив анексію Криму в 2014 році.