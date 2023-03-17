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«Я повернувся» – Трамп написав перший пост у фейсбуці після зняття заборони

Бан Дональда Трампа тривав понад два роки

Колишній президент США Дональд Трамп написав 17 березня свої перші пости у відновлених облікових записах у мережах Facebook і YouTubе.,

«Я повернувся», — сказав Трамп у 12-секундному відеокліпі, в якому він показує свою переможну промову після перемоги на виборах 2016 року, коли він вигукнув: «Вибачте, що змусив вас чекати – складна справа».

Повернення Дональда Трампа до популярних соціальних мереж сталося більш як через два роки після того, як керівництво соцмереж заборонило йому дописувати і розміщувати відео через заворушення поблизу Капітолію у Вашингтоні.

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