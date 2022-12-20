Комітет 6 січня просить висунути Трампу кримінальні звинувачення

Комітет Палати представників, який розслідував штурм Капітолію 6 січня 2021 року, рекомендує звинуватити колишнього президента США Дональда Трампа за чотирма статтями, повідомляє Reuters.

На думку членів комітету, Трампу слід висунути звинувачення у перешкоджанні офіційній процедурі, змові з метою шахрайства щодо федерального уряду, змові для надання неправдивих свідчень і підбурюванні до збройного заколоту.

Це перший випадок в історії країни, коли спеціальний комітет рекомендує розпочати кримінальне розслідування щодо колишнього президента, зазначає агентство.

Рекомендація Комітету носить символічний характер і остаточне рішення про відкриття кримінальної справи ухвалюватиме Мін’юст США.

Під час 18-місячного розслідування комітет провів понад одну тисячу допитів свідків і зібрав сотні тисяч документів.

З січня більшість у Палаті представників матимуть республіканці, і очікується, що вони розпустять комітет, до якого увійшли сім представників Демократичної партії та два республіканці.

6 січня 2021 року група прихильників чинного президента США Дональда Трампа увірвалася до будівлі Капітолію, намагаючись зірвати утвердження перемоги демократа Джо Байдена на президентських виборах у листопаді. Після штурму стало відомо про загибель п’яти людей, зокрема одного офіцера поліції. Після штурму Капітолію проти сотень громадян порушили кримінальні справи, кілька людей засуджені.

Незадовго до подій у Капітолії Дональд Трамп виступив на мітингу своїх прихильників поблизу Білого дому. Він повторив недоведені його юристами у судах звинувачення, що результати президентських виборів нібито були сфальсифіковані.

У США зараз проводять три розслідування дій Трампа. Федеральна прокуратура розслідує потенційно незаконне зберігання Трампом президентських документів та його можливу причетність до дій його прихильників, які увірвалися до будівлі Конгресу 6 січня 2021 року. У Джорджії прокуратура розслідує спроби Трампа змінити результати президентських виборів 2020 року в цьому штаті.

Незважаючи на це, у середині листопада Дональд Трамп оголосив про висування своєї кандидатури у президенти країни від Республіканської партії на виборах 2024 року.