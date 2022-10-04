Праворадикальна група готувала збройний заколот у США в січні 2021 року – прокурори

Члени праворадикальної групи «Хранителі клятви» планували організувати збройний заколот із метою запобігти затвердженню Конгресом результатів президентських виборів, на яких переміг демократ Джо Байден, заявив у понеділок на суді над членами групи федеральний прокурор.

Перед судом постало п’ять членів «Хранителів клятви», звинувачених у змові з метою організації заколоту. Це найсерйозніші звинувачення з представлених досі учасникам протестів, які увірвалися 6 січня 2021 року до будівлі Конгресу, де члени обох палат американського парламенту розглядали питання про затвердження результатів виборів. Законодавці були змушені перервати засідання та екстрено покинути будівлю Капітолію під охороною збройної поліції.

Згідно з обвинуваченням, члени групи протягом кількох місяців готувалися до акцій з метою недопущення затвердження результатів виборів. Вони підготували зброю, яка зберігалася в готелі в передмісті Вашингтона і мали намір її застосувати. Хоча вони цього не зробили, такий план існував, твердить звинувачення.

Серед доказів серйозності намірів змовників, які наводять прокуратура, цитати з електронних повідомлень голови групи «Хранителі клятви» Стюарта Родса.

«Ми не зможемо вибратися з цієї ситуації без громадянської війни», – написав Родс своїм соратникам за два дні після президентських виборів. Сам Родс, один із п’яти обвинувачених, не брав участі в атаці на будівлю Конгресу, спостерігаючи за розвитком подій на Капітолійському пагорбі. Інші члени групи були серед тих, хто увірвався в приміщення Конгресу, – вони брали участь у сутичках з поліцією.

Адвокат Родса назвав звинувачення безпідставними. За його словами, насправді «Хранителі клятви» мали намір виступити у ролі миротворців. Вони чекали на заклик президента Трампа виступити на охорону порядку в рамках «Закону про боротьбу з заколотами», який дозволяє президенту скористатися військовою силою для придушення заворушень або заколотів. Але Трамп цього не зробив.

Як зазначають експерти, прокурори під час процесу повинні довести, що існувала змова з метою нападу на американських офіційних осіб із реальною для них загрозою. Такі звинувачення в минулому далеко не завжди вдавалося довести в суді.