США: Ніккі Гейлі кине виклик Трампу на праймеріз республіканців

Колишня губернаторка штату Південна Кароліна і посол США в ООН Ніккі Гейлі офіційно оголосила про висування своєї кандидатури у президенти Сполучених Штатів на виборах, які відбудуться у листопаді наступного року.

Перший передвиборчий мітинг Гейлі пройшов у місті Чарльстон (Південна Кароліна). У своєму виступі вона наголосила на тому, що Америку має очолити нове покоління політиків.

51-річна Гейлі стала другим претендентом на висування у президенти від Республіканської партії – після колишнього президента Дональда Трампа. Той проводить кампанію з осені минулого року.

Раніше Гейлі заявляла, що не змагатиметься з Трампом, але змінила свою думку. При Трампі вона обіймала посаду посла США в ООН і зберігала добрі стосунки з колишнім президентом і після того, як він залишив Білий дім.

Про те, що Гейлі висуне свою кандидатуру, стало відомо 14 лютого, коли вона випустила відео, де заявила про намір балотуватись. Серед іншого, вона пообіцяла «давати відсіч» Китаю і Росії. Жінки ще ніколи офіційно не номінувалися республіканцями на посаду президента.

Опитування поки що дають Гейлі лише 4-відсотковий рівень підтримки. Трампа готові підтримати понад 43% республіканців. Ще 31% виступають на підтримку губернатора Флориди Рона Десантіса, але він поки що не оголошував про намір балотуватися.

Чинний президент США, демократ Джо Байден, поки що офіційно не висунув свою кандидатуру, хоча представники Білого дому неодноразово говорили, що він має намір це зробити. Байденові на рік виборів буде 81 рік, Трампу – 77.