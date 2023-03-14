МЗС запрошує конкурента Трампа в Україну – побачити різницю між «суперечкою і війною»

Українське зовнішньополітичне відомство закликає приїхати в Україну губернатора штату Флорида Рона ДеСантіса, якого називають серед конкурентів експрезидента США Дональда Трампа в боротьбі за номінацію на виборах американського президента від Республіканської партії.

«Ми впевнені, що як колишній військовий офіцер, який перебував у зоні бойових дій, губернатор Рон ДеСантіс знає різницю між «суперечкою» та війною. Ми запрошуємо його відвідати Україну, щоб глибше зрозуміти повномасштабне вторгнення Росії та загрози, які воно становить для інтересів США», – написав у твітері речник МЗС України Олег Ніколенко.

Раніше в інтервʼю телеканалу Fox News Рон ДеСантіс назвав війну в Україні «територіальною суперечкою» і применшив потребу в допомозі США Києву. На це звернуло увагу видання Independent.

Потенційний суперник експрезидента США Дональда Трампа в наступній президентській кампанії, губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс змінив свою думку щодо необхідності підтримки України в її опорі агресії Росії, повідомила телекомпанія CNN 26 лютого після аналізу актуальних і минулих заяв провідного республіканця.

«Як консервативний конгресмен ДеСантіс закликав відправляти «оборонну та наступальну» зброю в Україну у 2014 та 2015 роках, згідно з оглядом його минулих коментарів KFile CNN. Він також проголосував за те, щоб відмовитися фінансувати новий договір про протиракетну оборону з Росією, поки вона не піде з України», – йдеться в повідомленні.

Зараз потенційний кандидат у президенти від Республіканської партії критикує так званий «підхід «чистого чека» до допомоги Україні, тобто наполягає на посиленні контролю фінансування Сполученими Штатами оборонних і бюджетних потреб Києва.

Порівнюючи загрози від Москви та Пекіна, ДеСантіс стверджує, що Росія не є «такою ж (як Китай – ред.) небезпекою для нашої країни, навіть якщо вона ворожа», і применшив загрози ймовірного вторгнення Росії до країн НАТО.