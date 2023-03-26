Данілов відреагував на заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі

Заява президента Росії Володимира Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі – «крок до до внутрішньої дестабілізації країни», зазначив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов у твітері.

«Заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі – максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна», – констатував він.

На думку Данілова, Кремль взяв Білорусь в «ядерні заручники».

25 березня Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі.

За словами Путіна, білоруський керівник Олександр Лукашенко уже довгий час просив його розмістити таку зброю в країні. Як заявив російський президент, до 1 липня має завершитися будівництво в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї. Крім того, Білорусі передано ракетний комплекс «Іскандер», який може використовувати цю зброю, та літаки, які можуть нести ядерні ракети.

Як випливає зі слів Путіна, рішення розмістити ядерну зброю в Білорусі остаточно ухвалене після того, як Велика Британія заявила про намір надати Україні снаряди зі збідненим ураном. Такі снаряди не належать до ядерної зброї. Проте Москва вкрай різко відреагувала на наміри Британії, звинувативши Лондон у ядерній ескалації і пообіцявши заходи у відповідь.