«Вмовляємо батьків вивезти дітей». Як Запоріжжя живе під ракетними ударами армії РФ?

Як живуть під постійними обстрілами жителі Запоріжжя? Яку допомогу вони отримують від влади й волонтерських організацій? Де живуть люди, будинки яких зруйнували російські ракетні атаки, і чи відновлять їхнє житло? Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російські війська від початку повномасштабного вторгнення в Україну регулярно обстрілюють місто Запоріжжя. Цього тижня, 22 березня, дві ракети влучили між двома дев’ятиповерхівками. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 34 зазнали поранення. У поліції Запорізької області кажуть, що удару було завдано з реактивної системи залпового вогню «Смерч». У Повітряних силах озвучували попередні дані щодо використання російськими військовими системи «Торнадо».

11 березня, російські військові також обстріляли місто. У Запорізькій ОВА тоді заявили, що удар був спрямований по критичній інфраструктурі регіону. За попередньою інформацією, цей обстріл був здійснений снарядами С-300. Ввечері 9 березня російська армія також поцілила в об’єкти критичної інфраструктури, повідомляли в обласній адміністрації.

У ніч на 2 березня російські військові завдали ракетного удару по будинку в Запоріжжі, внаслідок чого будівля частково зруйнована. За даними місцевої прокуратури, попередньо була використана ракета ЗРК С-300. Через цей удар загинули 13 людей.

Близькість лінії фронту дозволяє російським військовим обстрілювати Запоріжжя переробленими для наземного застосування ракетами С-300, які не можуть бути збиті наявними на сьогодні в українських військових засобами ППО. Ці ракети, конструктивно призначені для ураження повітряних цілей, не мають високої точності під час стрільби по наземних обʼєктах.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

«Чверть жителів виїхали»

Як живуть запоріжці в умовах постійних обстрілів, і якими є масштаби руйнувань у місті, «Новини Приазовʼя» поговорили з місцевою владою і жителями Запоріжжя.

Так, секретар Запорізької міської ради, виконувач обов'язків міського голови Анатолій Куртєв розповів, що попри російські атаки вся інфраструктура в місті працює.

«Сьогодні в Запоріжжі є світло, є вода, тепло. Сьогодні наразі у нас все працює в штатному режимі. Ходить транспорт. До речі, хочу сказати, що електротранспорт у Запоріжжі для всіх категорій населення є безкоштовним. Також у нас всі лікарні працюють, вони у нас всім забезпечені, медичним персоналом і засобами та всім іншим. І також є навіть генератори, на випадок, якщо буде відключення електроенергії. На сьогодні стабільна ситуація у Запоріжжі», – запевнив він.

Створено резерв будматеріалів. Якщо є руйнування, то одразу виїжджають комунальні служби використовують ці будівельні матеріали

«У міській раді створено резерв будматеріалів. Якщо є руйнування, то одразу виїжджають комунальні служби, використовують ці будівельні матеріали – це і плівка, і ОСБ, цвяхи та все, що необхідно для того, щоб ліквідувати наслідки. Своєю чергою нам теж допомагають міжнародні партнери, вони надають ці будівельні матеріали», – каже Куртєв.

За його даними, на початку повномасштабного вторгнення з обласного центру виїхала приблизно чверть жителів. Втім, потім до Запоріжжя почали приїжджати жителі окупованих територій. Багато містян зараз не мають роботи, розповідає Анатолій Куртєв.

«На жаль, сьогодні дуже багато підприємств не працюють, або виїхали та працюють за кордоном, або перебувають і працюють на західних частинах нашої країни. Тому дуже багато людей залишилися без роботи. І ці верстви населення теж потребують гуманітарної допомоги. Також і наші пенсіонери вони теж потребують гуманітарної допомоги, тому що і ціни дуже високі на сьогодні. Ми постійно на зв’язку з нашими містами-побратимами, також ми працюємо з міжнародними партнерами. Допомога йде, якщо вона заходить, то ми обов’язково її роздаємо людям, які її на сьогодні потребують», – запевнив Куртєв.

Яка є фінансова підтримка?

Станом на кінець березня у Запоріжжі постраждали понад 500 багатоповерхівок, а також понад 400 приватних будинків, каже виконувач обов'язків міського голови.

Щомісячно, кожна родина, яка втратила житло отримує по 10 тисяч гривень. Це нараховується з моменту руйнування

«Ті, хто оформили статус ВПО (внутрішньо переміщена особа), то дорослі люди отримують по 2 тисячі гривень, діти отримують по 3 тисячі гривень. Що стосується міської програми, то щомісячно, кожна родина, яка втратила житло отримує по 10 тисяч гривень. Це нараховується з моменту руйнування. Наприклад, якщо це сталося у жовтні, то в лютому вони отримали за всі місяці, приблизно там за кожний місяць по 10 тисяч. І вже з наступного місяця вони теж будуть отримувати по 10 тисяч гривень доти, поки не буде відновлено їхнє житло», – пояснив Куртєв.

«Також є ще одна міська програма – це допомога фінансова. Адресна допомога пільговим категоріям населення – це 15 тисяч гривень одноразової допомоги. Також можуть отримати через соцзахист і родини, в яких є загиблі, по 15 тисяч гривень. Вони можуть ще звернутися до депутатів і з фонду депутатів також отримати фінансову допомогу», – каже посадовець.

Пошкоджені внаслідок обстрілів будинки будуть відновлені, запевняє він.

Завдяки фінансовій допомозі міжнародних партнерів ми плануємо відновити всі будинки, які були ушкоджені в наслідок ракетних обстрілів

«На сьогодні вже виділені гроші на проєктно-кошторисну документацію. Вже один будинок повністю завершено – ця документальна робота. Інші залишаються в роботі й в червні ми плануємо завершити. Але поки йде робота з документацією, ми вже подали всі ці багатоквартирні будинки в агентство по відновленню, яке створено державою, і ми вже всі ці будинки внесли в реєстр. Тому чекаємо вже позитивного відгуку від цієї агенції. Після цього вже завдяки фінансовій допомозі міжнародних партнерів ми плануємо відновити всі будинки, які були ушкоджені в наслідок ракетних обстрілів», – розповів секретар міськради.

Куртєв зазначив, що у міській раді розроблений алгоритм дій, яким можуть скористатися люди у випадку втрати житла внаслідок обстрілів.

«Як тільки сталася подія, люди одразу можуть звернутися в заклади освіти. У нас визначені 2 заклади освіти там, куди люди одразу можуть приїхати й годину-дві до трьох днів перебувати там, поки не вирішиться питання, де вони надалі будуть жити. Більша частина живуть або у сусідів, або у своїх родичів, або вони мають житло. Якщо немає ні того, ні іншого, то ми пропонуємо комунальні заклади – це гуртожитки. Також є місця в модульному містечку», – каже Куртєв.

«Новини Приазовʼя» також поцікавились в нього про стан бомбосховищ в місті, оскільки обстрілів побільшало.

Відремонтовано 20 сховищ. Більша частина з них розташовані в закладах освіти

«У нас вже відремонтовано 20 сховищ. Більша частина з них розташовані в закладах освіти. Люди можуть туди звернутися і в разі небезпеки перебувати там. Також вже створена проєктно-кошторисна документація по близько 50 укриттям і цього року також ми будемо проводити роботи щодо відновлення укриттів», – каже Куртєв.

«Що стосується модульних укриттів, по місту їх розташовано 14. Там розміститься невелика кількість людей, це переважно для комунальних працівників. Вони розташовані в парках, скверах, також на території комунальних підприємств, але вони доступні й для містян в тому числі», – додав він.

«Відбудова тільки після перемоги»

Одна з жительок будинку, який російські військові обстріляли 2 березня, Тетяна, розповіла «Новинам Приазовʼя», що більшість жителів цього будинку поселилися у своїх родичів або друзів.



«Ми мешканці постраждалого будинку по вулиці Незалежної України, 67. Нам пропонували тимчасове мешкання в модульному містечку, яке на Пісках (Південний мікрорайон в Комунарському районі міста – ред.) та в декількох гуртожитках, які розташовані в місті. Але це тимчасове житло, влада сказала, що постійного житла надати вони не в змозі, що будинок будуть відбудовувати після нашої перемоги. Обіцяють нам по 10 тисяч гривень на домогосподарство, але ми ці гроші ще не отримали. Ці 10 тисяч гривень ми зможемо використовувати, щоб тимчасово винаймати собі житло», – каже жінка.

Відновити будинок буде складно, вважає вона.

Нам потрібне зараз житло, зараз би кудись заселилися та жити

«З нашим будинком дуже велике питання, дуже великі проблеми, тому що всі комунікації які були в домі, все зруйновано. Приліт прийшовся якраз на підвал, де були, і система опалення, і газопровід у нас пошкоджений, і водопостачання немає. Тобто це буде дуже важко. Обіцяють відновити все після перемоги. Але ж нам потрібне зараз житло, зараз би кудись заселилися та жити», – зауважила Тетяна.

За її словами, більшість жителів будинку хотіли б отримати кошти, щоб купити інше постійне житло.

Проживати в цьому будинку ми не зможемо. Коли його відбудують? Це може пройти не один десяток років

«Ми вдвох з дитиною, вона у мене неповнолітня, ці гроші за квартиру я і за все життя собі не назбираю. Тому мені зараз потрібні гроші, щоб можна було щось в нашому місті купити, щоб я могла десь проживати. Щоб було моє житло і моєї неповнолітньої дитини. Ми всі жителі цього будинку бажаємо, щоб нам компенсували грошима втрачене наше житло. Тому що проживати в цьому будинку ми не зможемо. Коли його відбудують? Це може пройти не один десяток років», – зауважила жителька Запоріжжя.

Ще один житель цієї багатоповерхівки, Ігор, зараз живе у модульному будинку. Він розповів, що внаслідок обстрілу в його квартирі обвалилася стіна.

Тільки я зібрався вилазити з-під ковдри, як прилітає друга ракета і вона заходить слідом за першою ракетою

«Заснув і тут раптом спалах, вибух. Все попадало зі стін, але стіна з тріщиною залишилася. А я поклав паспорт і пенсійне посвідчення, у мене було в джинсах, лежали на стільці, що стояв поряд із диваном. Я думаю, як тривога, я швидко одягнусь і піду. А насправді вийшло тільки я зібрався вилазити з-під ковдри, як прилітає друга ракета і вона заходить слідом за першою ракетою. І якщо перша ракета зрізала 5-й поверх наді мною, а я живу на 4-му, наступна ракета вибухнула вже на 2-му поверсі й пробила там до землі. А вибухова хвиля пішла назад, вибила в мене стіну і полетіли шматки такі до метра заввишки. Один зі шматків плити впав і придавив мій стілець із документами», – розповів свою історію чоловік.

Зараз чоловік оформлює документи, необхідні для отримання виплат від місцевої влади.

«Коли я зберу всі документи, тільки тоді я маю прийти й обіцяють тоді почати виплачувати 10 тисяч гривень на оренду квартири. Але коли я зберу. Якби не це модульне містечко, на вулиці я б повинен був жити місяць чи два?» – зауважив містянин.

Станіслав – житель Запоріжжя, будинок якого був обстріляний у січні. Тоді отримала поранення його донька – уламок потрапив їй у ногу. Дівчинка провела у лікарні 10 днів. Зараз вони разом продовжують жити у своїй квартирі.

Це дуже страшно й описати це почуття неможливо

«Це сталося вночі. Описати це складно своїми словами, страшно. Не за себе, як за доньку. Вона нічого не зрозуміла зовсім, уламок стирчить, давай його виймати, все в крові, тут у самого кров тече. Це дуже страшно й описати це почуття неможливо. Зараз я доньку переселив до іншої кімнати, там товсті стіни», – поділився чоловік.

Він каже, що після обстрілу отримав допомогу від волонтерських організацій і виплати від місцевої влади. Втім, відновлювати у квартирі ще є багато чого.

«В перший день як снаряд оце під балкон прилетів, вони тут же ж приїхали всі місцеві, і волонтери, і хто тут тільки не був. Із шурупами, з плівкою, з піною, оце все безплатно. З подушками, ковдрами, все що в мене постраждало, вони все це попривозили, роздавали. Це безкоштовно», – каже житель Запоріжжя.

«Витрачено 18 тисяч гривень на балкон, бо там все було обірване, ще 11,5 тисяч гривень – це вхідні двері, монітор дитині для школи – 5 тисяч гривень і все, в мене зараз гроші закінчилися. Але ще багато чого треба», – додав чоловік.

«Щоденно по 100-120 обстрілів»

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко розповів «Новинам Приазовʼя» про масштаби російських обстрілів у регіоні.

«В середньому у нас по Запорізькій області десь близько 100-120 обстрілів кожного дня. Звісно всі обстріли впливають на життя людей. У нас дуже багато переселенців – ВПО, в місті Запоріжжі – понад 200 тисяч осіб і кожного дня йдуть такі переселення», – зазначив він.

«Житлом люди забезпечуються, у нас є комунальні заклади, де ми розселяємо цих людей. Також ми надаємо прихисток в гуртожитках наших навчальних закладів, з готельним бізнесом домовилися, вони також надають нам житло для першого часу, допомагають волонтери та здебільшого люди розселяються до своїх родичів», – додав Малашко.

Посадовець також розповів про ситуацію у прифронтових населених пунктах Запорізької області.

Міські ради та громади забезпечені генераторами і вони без світла не залишаться

«Гуманітарна допомога є, вода є, свердловини працюють на генераторах, якщо немає світла. Наші енергетики молодці, вони, як і військові, стараються якомога скоріше надати світло до домівок. Міські ради та громади забезпечені генераторами і вони без світла не залишаться. Відкриті в кожному населеному пункті пункти незламності, де люди на прифронтових навіть там і живуть», – каже Малашко.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації 18 березня повідомили, що у регіоні може розпочатися примусова евакуація дітей при суттєвому збільшенні обстрілів. У відомстві зазначили, що на лінії вогню досі проживають 892 сім’ї, в яких виховується 1 тисяча 353 дитини. Людей продовжують вмовляти виїхати, гарантуючи все необхідне для проживання у більш безпечних регіонах, каже голова ОВА.

«На сьогодні ми проводимо кожного дня роботу з цього питання. Ми вмовляємо всіх рідних, тобто батьків дітей, виїхати. Створені мобільні групи, такі як поліція, органи держвлади, які їздять і показують в буклетах місце, куди вони будуть безпосередньо переїжджати, в яке точне місце. Більш того, зараз запускають в Мінреінтеграції програму щодо вивезення дітей в місця, в тому числі відпочинку, разом з батьками, або з одним з батьків. Місця відпочинку – це інші області нашої держави», – пояснив очільник Запорізької області.