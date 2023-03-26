Генштаб ЗСУ: від початку вторгнення Росія втратила понад 170 тисяч військових

У війні проти України Росія за добу втратила ще 660 своїх військових, а загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 170 550 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Генштаб також повідомив про втрати російської техніки:

танків – 3595 (+15 одиниць за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6947 (+15)

артилерійських систем – 2631 (+8)

РСЗВ – 522 (+2)

засобів ППО – 277 (+1)

літаків – 305

гелікоптерів – 291

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+2),

крилатих ракет – 911

кораблів /катерів – 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5486 (+3) од,

спеціальної техніки – 282 (+3)

Вранці 24 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що, попри прогнози аналітиків про ймовірне послаблення російського наступу, війська РФ не припиняють штурм Бахмута.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.