Пригожин стверджує, що з війни проти України повернулися 5 тисяч колишніх вʼязнів

Засновник угруповання «ПВК Вагнера» Євген Пригожин заявив, що з війни проти України повернулися понад пʼять тисяч завербованих увʼязнених, їх усіх помилували.

За його словами, лише «0,31% скоїли повторний злочин упродовж місяця» після повернення із зони бойових дій. Пригожин стверджує, що цей показник значно менший за стандартний.

Жодних офіційних даних, які б підтверджували слова Пригожина, на момент написання новини не опубліковано.

На початку цього року Євген Пригожин повідомив про помилування першої групи увʼязнених, яких завербували на війну проти Україні та завершили піврічну службу за контрактом. За словами Пригожина, з них знято всі судимості.

Згодом стало відомо, що увʼязнених звільнили від подальшого відбування покарання на підставі неопублікованих указів Володимира Путіна про помилування.

Серед помилуваних увʼязнених журналісти видання «Агентство» та російської служби Бі-Бі-Сі впізнали злодіїв-рецидивістів, наркоторговців та вбивць.