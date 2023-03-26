Влада Німеччини звинуватила Путіна в спробі «ядерного залякування»

Заява президента РФ Володимира Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі є «спробою залякування», йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Німеччини, яку цитує Welt.

У німецькому МЗС наголосили, що слова Путіна «викликали критику з боку уряду Німеччини».

«Порівняння, проведене президентом Путіним щодо розподілу ядерних сил НАТО, вводить в оману і не може бути використане для виправдання кроку, оголошеного Росією», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Німеччині нагадали, що Білорусь на міжнародному рівні зобов’язалася бути вільною від ядерної зброї.

25 березня Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі.

За словами Путіна, білоруський керівник Олександр Лукашенко уже довгий час просив його розмістити таку зброю в країні. Як заявив російський президент, до 1 липня має завершитися будівництво в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї. Крім того, Білорусі передано ракетний комплекс «Іскандер», який може використовувати цю зброю, та літаки, які можуть нести ядерні ракети.

Як випливає зі слів Путіна, рішення розмістити ядерну зброю в Білорусі остаточно ухвалене після того, як Велика Британія заявила про намір надати Україні снаряди зі збідненим ураном. Такі снаряди не належать до ядерної зброї. Проте Москва вкрай різко відреагувала на наміри Британії, звинувативши Лондон у ядерній ескалації і пообіцявши заходи у відповідь.