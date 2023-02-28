США закликають Росію відновити співпрацю в межах ядерного договору

Сполучені Штати готові до спільної роботи з Росією для повного виконання умов договору щодо стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), заявила 27 лютого заступниця державного секретаря Бонні Дженкінс, яка в адміністрації Джо Байдена відповідає за контроль над озброєннями.

«Росія знову продемонструвала всьому світу, що вона не є відповідальною ядерною державою», – наголосила Дженкінс, виступаючи на конференції ООН з питань роззброєння у Женеві. Проте, за її словами, Сполучені Штати готові енергійно працювати з Росією з метою повного виконання умов договору СНО-3 на основі взаємного інтересу обох сторін.

Президент Росії Володимир Путін оголосив минулого тижня про одностороннє призупинення дії договору СНО-3, єдиного американсько-російського договору, що залишається чинним у галузі контролю над озброєннями. Путін оголосив про це рішення після відмови Росії відновити передбачені договором обопільні інспекції міжконтинентальних балістичних ракет. Інспекції було перервано у 2020 році після початку пандемії COVID-19. У листопаді 2022 року США закликали провести переговори щодо умов поновлення інспекцій, але Москва відповіла відмовою.

Рішення Путіна про призупинення дії СНО-3 викликало різку критику в західних столицях, попри запевнення російського МЗС у тому, що Росія продовжить виконувати інші важливі умови договору, у тому числі щодо обмежень на кількість ядерних боєголовок, що перебувають у її арсеналі, та сповіщення про випробування ракет.

Заступниця держсекретаря США Бонні Дженкінс зазначила, що Сполучені Штати поки що повністю не проаналізували наслідки рішення Володимира Путіна, але Вашингтон наразі не має свідчень про порушення Росією своїх зобовʼязань за договором СНО-3. Вона закликала Росію припинити «безвідповідальну ядерну риторику».