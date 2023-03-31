Зеленський: заява Путіна про ядерну зброю в Білорусі свідчить про його невдалу зустріч з Сі Цзіньпіном

Заява російського президента Володимира Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі свідчить про його невдалу зустріч з китайським колегою Сі Цзіньпіном, вважає президент України Володимир Зеленський.

«Сигнал про те, що Росія буде розміщувати ядерну зброю на території Білорусі, говорить про невдалу зустріч (президента РФ – ред.) з Китаєм. Потрібно було показати якусь суб’єктність, яку Росія під керівництвом Путіна втратила», – заявив Зеленський на пресконференції в Києві.

За його словами, російському президенту потрібно показати якісь політичні кроки або перемоги.

«Він на полі бою не зміг цього зробити. І навіть незважаючи на те, що вони (Росія) почали таку криваву війну, абсолютно зрозуміло, чим вона закінчиться вже. Питання в тому, що він не шкодує наших людей і вбиває їх. Але він не рахує і своїх людей. Хоча це вже справи РФ», – сказав президент України.

Зеленський також вважає, що розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі свідчитиме про повну втрату Олександром Лукашенком будь-якої суб’єктності.

«Він уже не вирішує, яка зброя перебуває на його території», – додав президент України.

Читайте також: Путін не зміг отримати від переговорів із лідером Китаю те, чого очікував – ISW

Президент Росії Володимир Путін оголосив 25 березня, що Москва планує розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі – про це нібито просив Олександр Лукашенко. За словами Путіна, до 1 липня має завершитися будівництво в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї і Мінську також передадуть ракетний комплекс «Іскандер» та літаки, які можуть використовувати ядерне озброєння.

Ця заява викликала різку реакцію на Заході, включно з НАТО, яке засудило цей крок як «небезпечний і безвідповідальний», а Литва закликала до нових санкцій проти Росії.

Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі після візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Росії 20–22 березня.