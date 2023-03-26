Литва вимагатиме нових санкцій через намір Москви розмістити ядерну зброю в Білорусі – заява

Литва вимагатиме нових санкцій у відповідь намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, повідомило міністерство закордонних справ країни.



Вільнюс сприймає заяву Москви як чергову спробу двох «непередбачуваних диктаторських режимів погрожувати своїм сусідам і як відчайдушні кроки Путіна та Лукашенка».



«Ці дії ще більше втягують Білорусь у війну з Україною і в конфронтацію з демократичним світом. Додатковим фактором ризику для Балтійського регіону є Білорусь, яка дедалі більше втрачає суверенітет, підтримує, допомагає російській агресії та все тісніше інтегрується у військові плани Росії. Литва обговорить зі своїми євроатлантичними партнерами, як відповісти на ці мілітаристські плани російського та білоруського режимів. У рамках відповіді Литва вимагатиме введення нових санкцій», – йдеться у заяві відомства.

Голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель раніше заявив, що ЄС готовий запровадити нові санкції у разі розміщення Росією ядерної зброї на території Білорусі.

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Російський президент Володимир Путін 25 березня заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі. За його словами, білоруський керівник Олександр Лукашенко уже протягом тривалого часу нібито просив його розмістити таку зброю в країні. Як заявив російський президент, до 1 липня має завершитися будівництво в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї. Крім того, Білорусі передано ракетний комплекс «Іскандер», який може використовувати цю зброю, та літаки, які можуть нести ядерні ракети.

Точного визначення тактичної ядерної зброї немає, очевидно, що йдеться про ядерні боєприпаси меншої потужності та про носії меншого радіусу дії, ніж стратегічна (міжконтинентальна) ядерна зброя. Офіційний радіус дії ракет «Іскандер» – до 500 кілометрів, тобто ракети, які розміщені в Білорусі, можуть загрожувати практично всій території Польщі, а частково також сусіднім з нею країнам.

У РНБО України після заяви Путіна зазначили, що Кремль взяв Білорусь в «ядерні заручники». НАТО називає ядерну риторику Росії небезпечною та безвідповідальною.