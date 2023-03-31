Лукашенко в «посланні народу і парламенту» вперше прокоментував питання ядерної зброї в Білорусі

Білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко 31 березня, виступаючи в Мінську з посланням до парламенту та білоруського народу, підтримав розміщення в країні російської ядерної зброї. Лукашенко вперше після 25 березня, коли президент Росії Володимир Путін заявив про підготовку до передачі ядерної зброї Білорусі, прокоментував ситуацію.

За його словами, це «можливість убезпечити білоруську державу та забезпечити мир білоруському народу». Лукашенко, не навівши доказів, звинуватив Польщу та інші країни Заходу у підготовці нападу на Білорусь за участю діячів білоруської еміграції.

Про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі минулого тижня оголосив президент Росії Володимир Путін, обґрунтувавши це рішення проханням з боку білоруського керівництва.

Найближчий союзник Путіна у своєму виступі також торкнувся теми війни РФ проти України. У війні він звинуватив Захід та українське керівництво. Лукашенко також пригрозив ядерною війною: за його словами, «якщо керівництво Росії зрозуміє, що буде розвал Росії, буде застосовано ядерну зброю».

У зв’язку із цим він назвав небезпечними плани контрнаступу Збройних сил України. «Це найгірше, що можливо за нинішніх умов. Тому що може перекреслити всі надії на переговорний процес і призведе до незворотної ескалації конфлікту», – заявив союзник Путіна.

Лукашенко закликав до перемир’я в Україні на основі нинішньої лінії фронту, «без права переміщення, перегрупування військ з обох сторін, без права перекидання зброї та боєприпасів, живої сили та техніки». За його словами, якщо таке перемир’я буде порушено, російські військові матимуть право застосувати «і збіднений, і збагачений» уран – тут також звучить натяк застосування ядерної зброї.

Як Україна, так і країни Заходу, що її підтримують, заявляють, що перемир’я в нинішніх умовах, без виведення російських військ з території країни, неприйнятне.

Реакції Києва та Москви на останній виступ Лукашенка наразі немає.

Білорусь надає Росії сприяння у її війні проти України, проте прямо не бере участі у бойових діях. При цьому в країні розміщено російський контингент та військову авіацію. Сховище для тактичної ядерної зброї, за словами Путіна, має бути споруджено до 1 липня. Плани розмістити цю зброю в Білорусі викликали осуд США та їхніх союзників.

У РНБО України після заяви Путіна зазначили, що Кремль взяв Білорусь в «ядерні заручники». НАТО називає ядерну риторику Росії небезпечною та безвідповідальною.