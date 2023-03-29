«Ми продовжимо звільняти території» – Резніков про терміни контрнаступу

Генеральний штаб ЗСУ планує розпочати контрнаступ навесні, ймовірно, це відбудеться у квітні-травні, заявив міністр оборони України Олексій Резніков у коментарі естонській телерадіомовній компанії ERR.

Він переконаний, що впродовж 2023 року світ побачить «дуже позитивні зміни для України». «Я впевнений, що ми продовжимо звільняти тимчасово окуповані території, як це було зроблено у Києві, Чернігові, Сумах, Харкові, Херсоні», – сказав міністр оборони.

Відповідаючи на запитання про час, коли на передовій зʼявляться німецькі танки Leopard, Резніков зауважив, що це станеться під час контрнаступу, який планується за кількома напрямками. «Навесні наша земля дуже волога. Можна використовувати лише гусеничний транспорт. Думаю, ми зможемо побачити їх (танки Leopard – ред.) у квітні-травні», – сказав міністр.

27 березня стало відомо, що в Україну прибуло 18 німецьких танків Leopard 2, які обіцяла поставити Німеччина, а також три танки з Португалії. Наприкінці лютого в Україну прибула перша партія танків Leopard 2 із Польщі.

21 березня США ухвалили рішення передати Україні старіші моделі танків Abrams, оскільки вони вже є в наявності у американських військових і їх можна буде швидше доставити до зони бойових дій.

За словами посла України у Франції Вадима Омельченка, станом на кінець січня західні країни обіцяли передати Києву понад 300 танків. Пізніше влада Німеччини також схвалила передачу Україні 178 танків Leopard 1 на додаток до раніше анонсованих поставок.