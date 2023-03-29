Контрнаступ ЗСУ: що на кону

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив під час слухань у комітеті США з питань збройних сил, що Україна має «дуже добрі шанси» на успішний контрнаступ навесні 2023 року. Він зазначив, що ЗСУ вже мають «значну перевагу» перед армією Росії завдяки зброї Заходу, а також звернув увагу на величезні втрати агресора, зокрема, в районі Бахмуту.

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Остін звернув увагу на те, що Кремль через це змушений купувати снаряди та обмундирування в Ірані та Північній Кореї, а також розконсервувати допотопні танки Т-54 та Т-55.

«Я думаю, що ми побачимо активізацію бойових дій навесні, оскільки умови для маневрування покращаться, а також на основі того, що ми вже зробили та продовжуємо робити. Я думаю, що Україна матиме дуже гарні шанси на успіх», – сказав глава Міноборони США.

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В Україну почала надходити важка техніка від західних партнерів – британські танки Challenger-2 та Leopard. До того ж Німеччина поставила більше танків, ніж обіцяла. Також ЗСУ вже отримали десятки броньованих машин західного виробництва – Stryker, Marder, Cougar та інших.

Міністр оборони України Резніков в інтерв'ю естонському телеканалу ERR заявив, що ЗСУ підуть на армію Росії протягом квітня-травня - коли покращиться погода, і одразу на декількох напрямках.

Головні питання випуску:

Наскільки добре Захід підготував ЗСУ до контрнаступу – а армія Росії готова його відбити?

Чи може Росія нав'язати Україні ще один свій наступ навесні, щоб «збити» ефективність українців?

І чи залежить від успіху ЗСУ навесні подальша підтримка України країнами Заходу?