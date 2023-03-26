У військомат з 17 років. Мобілізація Росії дійшла до нещодавно окупованих міст (навіть ущент зруйнованих)

На тлі постійних повідомлень про намагання російської влади мобілізувати, залучити на контрактну службу чи завербувати до приватних військових компаній якомога більше росіян, на окупованих територіях України окупаційна влада теж працює у цьому напрямку. Досі здебільшого РФ забирала до війська чоловіків з колишніх так званих ОРДЛО. Але уривчасті повідомлення з окупації свідчать: мобілізаційні заходи вже проводяться і на територіях, окупованих після 24 лютого 2022 року. Донбас.Реалії розповідає, що відомо про це.

У лютому 2023 року в ЗМІ потрапив «указ» так званого «тимчасово виконуючого обов’язки голови ДНР» Дениса Пушиліна про постановку на військовий облік осіб від 2006 року народження і старших. Відбуватися це має на всій підконтрольній Росії території Донецької області. Судячи з цього «документа», йдеться і про нещодавно захоплені території. Зокрема, призначаються військові комісари по Маріуполю, Маріупольському району, Володарському, Мангушському та Волноваському районах. Всі вони були завойовані окупантами минулого року.

Такий «указ» виданий та підписаний «тимчасовим головою ЛНР» і на окупованій частині Луганської області.

Судячи з географії створення пунктів медичного обстеження, на військовий облік російські керівники тепер ставлять ще й у Білокуракінському, Старобільському, Станично-Луганському, Міловському, Марківському районах та навіть прифронтовому Троїцькому районі Луганщини. Про Сватівський та Кремінский райони не йдеться.

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Як на окупованій частині Донецької області, так і у Луганській області обов’язки зі сприяння постановці на облік покладені на так звані окупаційні Міністерства освіти та навчальні заклади, що їм підлеглі.

Так, у місцевих чатах Маріуполя були оприлюднені текстові розпорядження, які розсилали до навчальних закладів міста, що ще функціонують. Там ішлося про необхідність відправити для постановки на облік осіб відповідного віку, які там навчаються.

У телеграм-каналі луганського журналіста Олексія Артюха оприлюднили подібне офіційне розпорядження окупантів у Луганській області.

Що це означає?

Примусова мобілізація, яка проводиться на окупованій частині Донецької та Луганської областей, не припиняється з кінця 2021 року. Про її наслідки Донбас.Реалії не раз розповідали у своїх матеріалах.

Значні втрати, низька мотивація та ухилення місцевого населення призвели до того, що з початку 2023 року російська влада почала вливати у склад армійських корпусів «ЛДНР» російських мобілізованих, чим ті незадоволені.

Військовий облік на нещодавно окупованих територіях може свідчити про кілька моментів:

Очевидно, російська окупаційна влада, що заявила про анексію окупованих територій України, розглядає місцеве населення як власний мобілізаційний резерв та, при можливості, використовуватиме його у проведенні військової агресії.

Осіб, що ще не досягли призовного віку, вже розглядають як таких, які можуть поповнити лави підконтрольних Росії збройних формувань. Під мобілізацію потенційно можуть потрапити і студенти, як це відбувалося на територіях, окупованих до 24 лютого 2022 року.

Окупаційна влада не уникає мобілізаційних заходів навіть у найбільш зруйнованих районах та містах, таких як Маріуполь та Волноваха.

Схема мобілізації у окупованих Донецькій та Луганській областях відрізняється від тієї, що окупанти використовують у Запорізькій та Херсонській. На півдні України поки що мова йде про формування добровольчих підрозділів та так званих «народных милиций», як на Донбасі у 2014 році. Для служби там переважно беруть жителів, які отримали російський паспорт.

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