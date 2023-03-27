Challenger та Marder. Резніков показав військову техніку, отриману від західних партнерів

Міністр оборони Олексій Резніков показав нове поповнення військової техніки від партнерів – українські військові отримали Challenger від Британії, Stryker, Cougar від США та Marder від Німеччини.



«Армований кулак стає потужнішим. Сьогодні мав за честь спільно з командувачем ДШВ ЗСУ генерал-майором Максимом «Майком» Миргородським та нашими десантниками обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах. Challenger від Британії, Stryker & Cougar від США та Marder від Німеччини», – написав він у фейсбуці.

Міністр оборони каже, що разом з українськими військовими випробували нову техніку.

«До речі, після особистого «пілотування» Challengerом, як учасник трофі-рейдів можу сказати, що навіть водій Rolls Royce не буде в такому комфорті, як екіпаж цього витвору бойового мистецтва на бездоріжжі. Тож, в сухому залишку: наш «військовий зоопарк» розширюється. А до «бойових кицьок» долучився «слон». Саме так прозвали Challenger наші десантники», – додав Резніков.

Напередодні міністерство оборони Британії заявили, що навчання українських військових з опанування Challenger 2, які розпочалися в січні, завершились.

Бійці ЗСУ також проходили навчання у багатьох країнах світу: в Німеччині вони опановували бронемашини «Мардер», у США – танки «Абрамс» та зенітно-ракетними комплексами Patriot. Також підготовка українських військових відбувалася в Чехії, Польщі та державах Балтії.