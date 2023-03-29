Після Великодня Іспанія відправить в Україну шість танків – Роблес

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила законодавцям 29 березня, що Іспанія надішле в Україну шість танків німецького виробництва Leopard 2 в модифікації A4 після Великодня 9 квітня.

Роблес додала, що країна щойно відремонтувала бойові машини, які не використовувалися з 1990-х років, і перевіряє їхню боєготовність.

«Відправляючи «Леопарди», ми продовжуватимемо допомагати українському народу... захищатися від абсолютно несправедливого нападу», — сказала вона, додавши, що зараз Іспанія ремонтує ще чотири танки, які будуть надані «найближчим часом».

Іспанські військові кілька тижнів тренували українських танкістів у місті Сарагоса.

Раніше цього тижня 18 танків Leopard 2, які надала Німеччина, і три, які пообіцяла Португалія, прибули в Україну. Влада в Києві наполягає, що бойові машини мають вирішальне значення для перемоги у війні з Росією. Москва називає поставки західної зброї провокацією, яка лише «продовжить страждання українського народу».