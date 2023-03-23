Іспанія до кінця наступного тижня відправить в Україну перші шість танків

Іспанія надішле свою першу партію сучасних бойових танків в Україну до кінця наступного тижня, щойно завершаться останні польові стрільби, йдеться в поширеній 23 березня заяві міністерства оборони Іспанії.

Шість танків Leopard 2A4 пройшли останні перевірки на збройній фабриці поблизу Севільї на півдні Іспанії. Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес 23 березня відвідала завод і повідомила, що незабаром туди прибудуть для перевірки та випробувань ще чотири танки Leopard, призначені для України.

Перша група українських військових, яка навчалася керувати іспанськими танками, завершує навчання на військовій базі на півночі Іспанії, повідомило минулого тижня міністерство оборони.

У лютому Роблес повідомила парламенту Іспанії, що країна надішле Україні шість танків Leopard. Згодом прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Київ у річницю вторгнення Росії. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і оголосив, що Іспанія збільшить свої зобов’язання до 10 бойових машин.