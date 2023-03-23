Фінляндія надсилає в Україну ще три протимінні танки Leopard

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив 23 березня, що його країна надсилає в Україну три модифіковані танки Leopard 2 на додаток до трьох, надісланих раніше. Про це повідомляє агенція France-Presse.

«Фінляндія постачає три броньовані машини для розмінування Leopard 2», — заявив міністр журналістам у Гельсінкі.

Машини, оснащені кулеметами замість традиційних гармат, призначені для знешкодження мін та інших вибухових речовин. У лютому Фінляндія оголосила, що надсилає в Україну перші три Leopard для розмінування.

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін цього місяця заявила, що вона також відкрита для обговорення постачання Україні фінських винищувачів F/A-18 Hornet у відповідь на прохання президента України Володимира Зеленського про отримання сучасних бойових літаків від західних союзників.

З 2025 року Фінляндія має замінити свої Hornets на більш досконалі F-35A від американського підрядника Lockheed Martin.

Кайкконен 23 березня підтвердив, що Україна «попросила обговорити F/A-18 Hornet, щоб побачити, чи можна їх надати». Але він сказав, що «ці літаки знадобляться нам у найближчі роки для власних цілей».

Кілька інших країн, зокрема Норвегія, Польща, Німеччина, Швеція, Іспанія та Канада, також поставили або пообіцяли Україні танки німецького виробництва Leopard.