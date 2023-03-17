Туреччина підтримає заявку Фінляндії на вступ до НАТО – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що уряд рухатиметься вперед з ратифікацією заявки Фінляндії на вступ до НАТО.

Як повідомляє AP, прорив стався 17 березня, коли президент Фінляндії Саулі Нііністьо перебував в Анкарі для зустрічі з Ердоганом.

І Фінляндія, і Швеція подали заявку на членство у військовому альянсі близько 10 місяців тому. За винятком Угорщини та Туреччини, усі 30 нинішніх членів НАТО відтоді ратифікували протоколи про їхнє приєднання.

Анкара блокує приєднання, посилаючись на те, що вона вважає недостатньою боротьбу з тероризмом серед претендентів на вступ до НАТО. За деякими повідомленнями, Туреччина воліє спочатку дозволити Фінляндії приєднатися до НАТО, а згодом вирішити питання і зі Швецією.