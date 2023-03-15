Президент Фінляндії проведе переговори з Ердоганом щодо вступу в НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо поїде до Туреччини, щоб зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом 17 березня у той час, як Анкара сигналізує про готовність схвалити заявку Фінляндії на вступ до НАТО.

Нііністьо, до якого приєднається міністр закордонних справ Пекка Хаавісто, обговорить відновлення Туреччини після руйнівних землетрусів у лютому, «а також членство Фінляндії та Швеції в НАТО», повідомило агентство AFP із посиланням на офіс президента.

Водночас Reuters із посиланням на двох турецьких чиновників повідомив, що Туреччина планує схвалити заявку Фінляндії на вступ до НАТО незалежно від Швеції напередодні парламентських і президентських виборів, які відбудуться 14 травня.

За даними агентства, це може статися до середини квітня.

І Фінляндія, і Швеція відмовилися від політики неприєднання до військових блоків та подали заявку на вступ до альянсу в травні 2022 року – після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Туреччина й Угорщина є єдиними членами НАТО, які ще не ратифікували заявки скандинавських країн.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступає проти шведської заявки після акцій зі спаленням Корану в Стокгольмі.