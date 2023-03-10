Туреччина погодила зі Швецією та Фінляндією продовження переговорів щодо членства в НАТО

Представники Туреччини, Швеції та Фінляндії на зустрічі 10 березня домовилися провести додаткові переговори щодо заявок північноєвропейських країн на вступ до НАТО, повідомили в альянсі.

Туреччина та Угорщина є єдиними країнами НАТО, які ще не ратифікували заявки двох потенційних нових членів. Вступ Швеції та Фінляндії мають погодити всі 30 чинних учасників військової організації.

Анкара гальмувала цей процес, вимагаючи, зокрема, щоб Швеція вислала десятки переважно курдських жителів, яких вона підозрює у зв’язках із бойовиками.

У заяві НАТО йдеться, що «учасники привітали прогрес», досягнутий на переговорах.

«Вони також погодилися, що швидка ратифікація як для Фінляндії, так і для Швеції буде в інтересах усіх, і що їхнє членство зміцнить альянс», – заявили в НАТО після переговорів під головуванням генерального секретаря Єнса Столтенберґа.

У заяві йдеться, що три країни домовилися знову зустрітися в такому ж форматі перед липневим самітом НАТО у Вільнюсі.

І Фінляндія, і Швеція відмовилися від політики неприєднання до військових блоків та подали заявку на вступ до альянсу в травні 2022 року – після вторгнення Москви в Україну.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган виступає проти шведської заявки після акцій зі спаленням Корану у Стокгольмі.