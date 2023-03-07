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Генсекретар НАТО заявив про «прогрес» щодо заявок Швеції і Фінляндії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 7 березня заявив, що бачить певний «прогрес» щодо заявок на приєднання Швеції та Фінляндії до альянсу.

«Ми досягаємо прогресу… Настав час завершити процес ратифікації», – сказав він на пресконференції з прем’єр-міністром Швеції, повідомляє агентство AFP.

Заява пролунала перед тим, як цього тижня мають відновитися переговори з Туреччиною щодо членства Швеції і Фінляндії.

Для прийняття нових членів НАТО потрібна одностайність серед усіх 30-ти країн-членів, і хоча більшість із них, включаючи Сполучені Штати, підтримали вступ Фінляндії та Швеції, Туреччина та Угорщина ще не дали їм зеленого світла.

Анкара призупинила переговори через обурення після протестів біля її посольства в Стокгольмі у січні, під час яких спалили Коран.

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