Через Росію ризики для Швеції зросли, Москва готова йти на ризики – розвідка

Росія хоче уникнути переростання напруженості у збройний конфлікт з НАТО, але готова йти на ризик, вважає шведська служба військової розвідки та безпеки (MUST).

«Існує значна невизначеність, головним чином пов'язана з готовністю російського керівництва йти на високий ризик», – сказала голова MUST Лена Галлін, яку цитує агенція Reuters.

За її словами, високий рівень напруженості підвищує ризики того, що випадковість або неправильне судження можуть призвести до конфлікту.

Шведська розвідка вважає, що Росія становить військову загрозу для Швеції, але її сили значною мірою задіяні у війні в Україні.

«Європейський порядок безпеки, яким ми його знаємо, припинив своє існування... і разом з цим ризики для безпеки Швеції також зросли», – сказала Галлін.

Вона очікує, що Росія зміцнить свій військовий потенціал у безпосередній близькості до Швеції, коли це буде можливо, у відповідь на заявку Швеції та Фінляндії на членство в НАТО.

Швеція і Фінляндія, що дотримувалися нейтралітету протягом десятиліть, подали офіційні заявки на приєднання до НАТО у травні 2022 року, незабаром після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.