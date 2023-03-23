Президент Фінляндії підписав закони про вступ країни в НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо підписав закони про вступ країни в НАТО, чим завершує процес ратифікації на національному рівні, необхідний для приєднання до Альянсу.

1 березня рішення щодо приєднання до Північноатлантичного Альянсу затвердив парламент Фінляндії, схваливши законопроєкт, що дає змогу країні приєднатися до НАТО, днем раніше.

29 червня 2022 року країни НАТО вирішили офіційно запросити стати членами Альянсу Фінляндію та Швецію, які раніше відмовилися від нейтралітету та вирішили вступити до НАТО з міркувань безпеки після нападу Росії на Україну.

Договір про вступ цих країн до Альянсу ратифікували вже 28 країн НАТО із 30. Очікується, що Угорщина зробить це найближчим часом, проте згоди Туреччини на вступ Швеції до НАТО поки не отримано.

Спочатку Туреччина заблокувала переговори про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу. Однак пізніше Туреччина, Швеція та Фінляндія уклали угоду з безпеки, яка розблокувала процес їхнього приєднання до організації.

Серед питань Анкари до потенційних партнерів Альянсу була підтримка ними «Робітничої партії Курдистану», яка в Туреччині вважається терористичною групою. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ оголосив, що в рамках угоди Анкара домоглася від Швеції та Фінляндії обіцянки про екстрадицію до Туреччини звинувачених Стамбулом у тероризмі мігрантів.

Напередодні парламент Швеції офіційно схвалив вступ країни в НАТО.