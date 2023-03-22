Парламент Швеції офіційно схвалив вступ країни до НАТО

Парламент Швеції – Ріксдаг – 22 березня схвалив законопроєкт, що дозволяє країні приєднатися до НАТО.

За документ проголосували 269 парламентарів – як представники владної коаліції, так і опозиційні соціал-демократи і праві популісти із партії «Шведські демократи». Проти були 37 представників двох опозиційних лівих партій.

Результат голосування був очікуваним – Швеція розпочала переговори щодо вступу до НАТО у травні минулого року, після повномасштабного російського вторгнення в Україну, на основі консенсусу найбільших політичних сил.

Наразі договір про вступ країни до Альянсу ратифікували 28 країн НАТО з 30. Очікується, що Угорщина зробить це найближчим часом, проте згоди Туреччини на вступ Швеції до НАТО поки не отримано.

Голосування шведського парламенту формально підтверджує завершення періоду нейтралітету, який тривав понад 200 років, у тому числі в роки світових воєн і під час Холодної війни.

Швеція має намір вступити до НАТО разом із сусідньою Фінляндією, яка також відмовилася від традиційного нейтралітету після російського вторгнення до України.