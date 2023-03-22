Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Парламент Швеції офіційно схвалив вступ країни до НАТО

За документ проголосували 269 парламентарів

Парламент Швеції – Ріксдаг – 22 березня схвалив законопроєкт, що дозволяє країні приєднатися до НАТО.

За документ проголосували 269 парламентарів – як представники владної коаліції, так і опозиційні соціал-демократи і праві популісти із партії «Шведські демократи». Проти були 37 представників двох опозиційних лівих партій.

Результат голосування був очікуваним – Швеція розпочала переговори щодо вступу до НАТО у травні минулого року, після повномасштабного російського вторгнення в Україну, на основі консенсусу найбільших політичних сил.

Наразі договір про вступ країни до Альянсу ратифікували 28 країн НАТО з 30. Очікується, що Угорщина зробить це найближчим часом, проте згоди Туреччини на вступ Швеції до НАТО поки не отримано.

Голосування шведського парламенту формально підтверджує завершення періоду нейтралітету, який тривав понад 200 років, у тому числі в роки світових воєн і під час Холодної війни.

Швеція має намір вступити до НАТО разом із сусідньою Фінляндією, яка також відмовилася від традиційного нейтралітету після російського вторгнення до України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG