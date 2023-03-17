Вступ до НАТО. Угорщина окремо ратифікуватиме заявку Фінляндії

Парламент Угорщини проголосує за ратифікацію вступу Фінляндії до НАТО 27 березня, блок правлячої більшості одностайно підтримає цю пропозицію, заявив лідер фракції правлячої партії «Фідес».

Мате Кочиш у Facebook заявив, що парламентська група «Фідес» ухвалить рішення щодо вступу Швеції до НАТО «пізніше», не уточнивши, коли саме.



«Ми перенесемо парламентське голосування (щодо Фінляндії) на 27 березня і одноголосно проголосуємо «за». Щодо питання Швеції парламентська група вирішить пізніше», – написав Кочиш.

Дебати щодо ратифікації вступу Фінляндії та Швеції в угорському парламенті почалися 1 березня. Владна в Угорщині партія «Фідес» заявила, що підтримає ратифікацію.

Швеція й Фінляндія минулого року подали заявку на членство в трансатлантичному військовому альянсі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Угорщина й Туреччина є єдиними країнами-членами НАТО, які ще не ратифікували заявки Швеції та Фінляндії. Для прийняття нових членів НАТО потрібна одностайність серед усіх 30 країн-членів.