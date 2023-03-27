Міноборони Німеччини підтвердило передачу Україні 18 танків Leopard 2A6

Міністерство оборони Німеччини підтвердило передачу Україні 18 бойових танків німецького виробництва Leopard 2A6.

«Обіцяли – доставили: 18 бойових танків Leopard 2A6, а також боєприпаси і запасні частини до них прибули сьогодні в Україну», – повідомило міністерство в твіттері.

Раніше німецьке видання Der Spiegel повідомило, що Берлін передав Україні 18 основних бойових танків Leopard 2A6 та 40 бойових машин піхоти Marder до України. За даними видання, перекидання машин розпочалось ще тиждень тому.

Як заявляв очільник міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус, у березні Україна отримає 21 танк Leopard 2 в модифікації A6. Берлін мав відправити 18 танків, ще три – Португалія.

А6 – одна з найсучасніших модифікацій німецького основного бойового танка Leopard 2.

24 лютого – у річницю російського повномасштабного вторгнення – стало відомо, що Польща поставила Україні перші танки Leopard.