Українці «готові до миру», але спершу Путін має відвести війська – Шольц

Захід продовжить підтримувати Україну як фінансово, так і зброєю – про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у інтерв’ю журналісту CNN, яке вийшло 5 березня.

Шольц прокоментував свої переговори з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, якого він назвав «дуже поінформованим» щодо міжнародних відносин.

«Росія не очікувала сили України... І вона неправильно оцінила єдність Європи, США і всіх друзів України і постачання зброї України», – сказав він.

Він визнав, що наразі ані Росія, ані Україна не досягають помітних успіхів на фронті, але заявив, що Захід продовжить підтримувати Київ:

«Дуже важко оцінювати, що станеться далі в Україні, але дещо залишається цілком чітким: ми продовжимо підтримувати Україну як у фінансовий і гуманітарний спосіб, так і зброєю».

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На питання журналіста, чи можливі безпекові гарантії для України в обмін на «визнання втрати Криму й частини Донбасу», канцлер відповів, що «рішень без українців не буде».

«Ми не будемо ухвалювати рішення замість них. Ми сказали їм, що вони можуть претендувати на членство в ЄС, і вони працюють, аби досягнути прогресу у відповідності критеріям. Я думаю, вони знають, що ми готові організувати певні безпекові гарантії на мирний час, але ми ще туди не дійшли. І важливо, щоб Путін зрозумів, що він не матиме успіху в цьому вторгненні та імперській агресії. Що він має відвести війська. Це основа для переговорів, і, якщо ви подивитеся на пропозиції українців, легко зрозуміти, що вони готові для миру, але дещо має бути зроблено, і це має зробити Путін», – заявив голова німецького уряду.

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Шольц також прокоментував ситуацію з енергетикою після того, як Євросоюз вирішив поступово відмовитися від російських енергоносіїв. За його словами, Німеччина пройшла зиму краще, ніж очікувалося:

«Ніхто рік тому не очікував, що ми зможемо легко економічно пережити ситуацію, коли не буде постачання газу до Німеччини та інших країн Європи з Росії. Але ми це зробили».

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели 3 березня переговори, зосереджені в основному на війні в Україні.