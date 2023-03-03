Байден і Шольц провели переговори у Білому домі – говорили про Україну

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели 3 березня переговори, зосереджені в основному на війні в Україні.

На зустрічі в Овальному кабінеті Байден подякував лідеру Німеччини за «глибоку» підтримку України, а Шольц сказав, що важливо надіслати повідомлення про те, що підтримка триватиме «стільки, скільки буде потрібно».

«Ви активізувалися, щоб надати важливу військову підтримку, і ви знаєте, що окрім вашої військової підтримки, моральна підтримка, яку ви надали українцям, була глибокою», – сказав Байден.

Він привітав рішення Шольца збільшити військові витрати та співпрацювати із Сполученими Штатами та іншими союзниками, щоб підтримати Україну.

«Це дуже, дуже важливий рік через небезпечну загрозі миру, яка виходить від вторгнення Росії в Україну», – сказав Шольц.

Китай не згадувався під час коротких публічних виступів лідерів США та Німеччини в Овальному кабінеті, хоча зустріч відбулася на тлі того, що обидві країни занепокоєні щодо того, що Пекін може надати зброю Росії.

У своїй промові в німецькому парламенті в четвер Олаф Шольц закликав Китай «використати свій вплив на Москву, щоб натиснути на виведення російських військ і не постачати зброю Росії».

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон «дуже чітко попередив» Китай про наслідки надання військової підтримки Росії.