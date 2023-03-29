«Він не готовий» – у Держдепартаменті США прокоментували ймовірну участь Путіна у переговорах про мир

У Державному департаменті США наразі не бачать ознак того, що президент Росії Володимир Путін готовий до переговорів про мир та дипломатичного вирішення війни в Україні.

«Дипломатія завжди має місце. Проте дипломатія має і свій час. Хотілося б, аби Путін сидів за столом (переговорів – ред.) і підтвердив, що хоче розмовляти мовою дипломатії. Але те, що ми бачимо, це продовження його агресії проти України. І він не готовий», – заявила в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода LIVE» офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан.

За її словами, Сполучені Штати нині зосереджені на наданні Україні засобів для переваги на полі бою та можливості захистити себе та свою територію.

«Щоби потім, коли настане час сидіти за дипломатичним столом, в України була найсильніша позиція», – додала дипломатка.

Наприкінці минулого року президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким проведення переговорів з Росією неможливе, доки президентом там залишається Володимир Путін. Це сталося невдовзі після оголошення Москвою про анексію низки окупованих українських регіонів. Влада Росії раніше заявляла, що готова до переговорів, але не готова обговорювати долю окупованих територій.

У лютому видання Bild із посиланням на джерела в урядових колах США та Німеччини повідомило, що західна коаліція змушуватиме президента України Володимира Зеленського ініціювати переговори з РФ, якщо контрнаступ ЗСУ не матиме успіху. За інформацією видання, Україні дали час до осені поточного року, щоб домогтися щонайменше часткового звільнення окупованих Росією територій. В Офісі президента відреагували на це заявою про те, що «ніхто не може ставити ультиматуми Україні».