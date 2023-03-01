В ОП прокоментували повідомлення про ймовірний тиск на Київ щодо переговорів з Москвою

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував повідомлення про нібито тиск на Україну щодо переговорів з Москвою у разі відсутності контрнаступу ЗСУ до осені.



«Ніхто не може ставити ультиматуми Україні щодо того, до я кого часу буде допомога і що ми маємо зробити, наприклад, до осені 2023 року. Чому? Тому що війна – це не гра, не математичне планування календарного типу. Війна – це математичне планування інструментів, якими ти можеш користуватися для того, щоб отримати ті чи інші результати на певному етапі. Безумовно, ніхто не очікував від Росії, що вона піде ва-банк, що буде проводити масштабну мобілізацію, переводити економіку на військові рейки. Ніхто не може сказати, що війна має закінчитись до 1 листопада. Не так все буде. Росія сьогодні заводить свої остаточні резерви в Україну. І це великий наступ є концентрацією всього, що залишилося в РФ – ракети, снаряди, мобілізовані. Маємо їх знищувати», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Подоляк зауважив, що є певні терміни постачання Україні військової допомоги.

«Наші партнери розуміють, що це не абстракція якась – щось постачати сьогодні, щось через 14 місяців. Ні. Якщо ми хочемо отримати певний результат на цьому етапі, наприклад, через півтора місяця, треба мати певну кількість снарядів, ракет, бронетехніки, для цього треба мати навчений персонал і повністю закрите небо. Не можна сказати – давайте ви завтра почете наступальну операцію. І партнери точно так робити не будуть, бо вони інтегровані в консультативному сенсі з нашим генштабом. Вони розуміють, що таке планування. Вони розуміють, що треба мати певні переваги в певних інструментах в певний час. І ці переваги у нас будуть. Тому не можна сказати, що вони нас примушують сьогодні зробити щось завтра», – додав радник керівника Офісу президента.

Напередодні видання Bild із посиланням на джерела в урядових колах США та Німеччини повідомило, що західна коаліція змушуватиме президента України Володимира Зеленського ініціювати переговори з РФ, якщо контрнаступ ЗСУ не матиме успіху. За інформацією видання, Україні дали час до осені поточного року, щоб домогтися щонайменше часткового звільнення окупованих Росією територій.