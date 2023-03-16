Секретар РНБО назвав умови, за яких можливі переговори із РФ

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РФ пробуватиме «закидати» питання внутрішньої дестабілізації, щоб схилити Україну до переговорів про мир, однак це можливо лише за виконання умов Києва.

«Звичайно, ми можемо сідати за стіл. Але, по-перше, це капітуляція Росії за цим столом має бути підписана, або речі, пов’язані з тим, всі ті збитки, які вона тут завдала, на превеликий жаль. І я не розумію, про що ми ще можемо говорити з Росією, – що ми повертаємо собі територіальну цілісність і розуміємо, як Росія компенсує», – сказав Данілов в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він зазначив, що коли йдеться про якесь посередництво у таких ймовірних переговорах, то тут передусім має бути врахований фактор відповідальності.

«Якщо ви берете на себе цю функцію, ви маєте бутив відповідальними. І це має бути процес зрозумілий для суспільства. Якщо хтось вважає, що десь підкилимно можна підписати «Мінськ-3», як це робилося з незрозумілими людьми, з незрозумілими повноваженнями, з незрозумілими наслідками на час підписання, але з зрозумілими вже з середньостроковій дії, я думаю, що такого у нас не буде. Це по-перше. А те, що стосується України, хто це має бути, то ще раз наголошую, що це мають бути відповідальні країни, до яких у нас є довіра. У нас є розуміння, що тоді вони несуть спільну відповідальність», – наголосив Данілов.

Він вважає «величезною помилкою світу», що вони можуть вони вести якісь переговори з Росією і про щось домовлятися.

«Це країна, з якою ви ні про що домовитися не можете. Тому що вони ніколи не тримають свого слова. Вони сьогодні можуть з вами домовитися, а завтра вставити вам ніж у спину і скажуть, що ми ж про це не домовлялися, що ми не будемо на вас нападати. Ви знаєте, що це одна з небагатьох країн, де ухвалене рішення, що внутрішні закони можуть не відповідати міжнародному праву, у них внутрішнє право превалює над міжнародним правом. Ну, це нонсенс», – сказав секретар РНБО.

Наприкінці минулого року президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким проведення переговорів з Росією неможливе, доки президентом там залишається Володимир Путін. Це сталося невдовзі після оголошення Москвою про анексію низки окупованих українських регіонів. Влада Росії раніше заявляла, що готова до переговорів, але не готова обговорювати долю окупованих територій.

У лютому видання Bild із посиланням на джерела в урядових колах США та Німеччини повідомило, що західна коаліція змушуватиме президента України Володимира Зеленського ініціювати переговори з РФ, якщо контрнаступ ЗСУ не матиме успіху. За інформацією видання, Україні дали час до осені поточного року, щоб домогтися щонайменше часткового звільнення окупованих Росією територій. В Офісі президента відреагували на це заявою про те, що «ніхто не може ставити ультиматуми Україні», як і «ніхто не може сказати, що війна має закінчитись до 1 листопада».