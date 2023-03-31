«Україна підтримає всі найжорсткіші резолюції» – Корнієнко про реакцію ООН на ядерну зброю в Білорусі

Україна підтримуватиме всі найжорсткіші резолюції Ради безпеки ООН щодо розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі, заявив в ефірі «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода) перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

«Я думаю, реакція спільноти світової буде продовжуватись, чи вдасться у Радбезі постійним чи непостійним членам це просунути, ми будемо дивитися. Україна підтримуватиме всі найжорсткіші резолюції – це зрозуміло», – сказав Корнієнко.

Він також очікує, що Росія ветуватиме неприйнятні для неї рішення та працюватиме над тим, щоб формулювання в резолюціях ООН були, як висловився політик, «знежирені».

За словами Корнієнка, після виходу Росії з договору про нерозповсюдження ядерної зброї керівництво країни-агресора стане переміщувати ядерні ракети на різні майданчики і продовжувати ядерний шантаж, на який має відреагувати світова спільнота.

31 березня Рада безпеки ООН збереться, щоб обговорити наміри Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. У порядку денному цей пункт звучить як «загроза міжнародному миру та безпеці».