На випадок контрнаступу ЗСУ? Навіщо Путіну ядерна зброя у Білорусі

Увечері 25-го березня в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну президент Росії Володимир Путін ніби ненароком повідомив, що Москва і Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

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За його словами, до 1 липня буде побудовано сховище для ядерних зарядів на території Білорусі, а саме розміщення нібито не суперечить зобов'язанням Росії в рамках Договору про стратегічні наступальні озброєння.

Путін аргументував таке рішення заявою заступника міністра оборони Великобританії Аннабель Голді, яка повідомила про рішення постачати ЗСУ танкові снаряди зі збідненим ураном.

Заява Путіна викликала різку реакцію в Україні та на Заході. МЗС України заявило, що очікує ефективних дій щодо протидії ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції і закликало зібрати позачергове засідання Ради Безпеки ООН.

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Представник НАТО у коментарі Reuters назвав ядерну риторику Росії «небезпечною та безвідповідальною», а голова європейської дипломатії Боррель заявив, що ЄС готовий відповісти на ескалацію подальшими санкціями. Втім, у Пентагоні поки що не побачили переміщень ядерних зарядів РФ до Білорусі і не вірять у можливість їхнього застосування в майбутньому.

Головні питання випуску:

Чому Путін саме зараз вирішив розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі?

Чому сховище для ядерних зарядів буде збудовано до 1 липня цього року –​ під час можливого контрнаступу ЗСУ?

І як НАТО відповість на появу російських ядерних зарядів біля своїх кордонів?​