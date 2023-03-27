«Путін розміщує ядерну зброю в Білорусі через контрнаступ ЗСУ» – керівник білоруської ініціативи ByPol

Причиною розташування ядерної зброї у Білорусі є майбутній український контрнаступ, а саме звільнення анексованого Криму. Про це в ефірі «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода) повідомив Олександр Азаров, керівник ініціативи ByPol (створена колишніми силовиками, які не підтримують режим Олександра Лукашенка – ред.).

При цьому білоруські партизани можуть чинити спротив навіть в такому питанні, як розміщення ядерної зброї на території Білорусі, каже він.

За даними Азарова, в Білорусь вже поставлений один комплекс «Іскандер», який зараховано до ракетної частини під Осиповичем. Це місто розташоване за 130 кілометрів від Мінська.

«Де він саме розташований, поки невідомо. Можливо, і біля кордону з Україною. Обслуговування цього комплексу російське, він не прийнятий на озброєння білоруською армією. Це говорить про те, що він належить Росії. І якщо буде поставлена ядерна зброя, вона не буде належати Лукашенку, вона буде належати росіянам», – каже Азаров.

Також він додав, що президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав таємну згоду, за якою російська війська можуть перебувати на території Білорусь скільки завгодно та у будь-якій кількості. Тому, якщо Путін і передасть ядерну зброю, тільки він буде ухвалювати рішення, чи використовувати його чи ні.

Азаров зазначив, що у разі завдання ядерного удару по Україні, Володимир Путін буде це робити якраз з території Білорусі, оскільки це вигідно. Удар у відповідь буде нанесений саме по території Білорусі, а не Росії.

Російський президент Володимир Путін 25 березня заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі. Україна оголосила, що скликає термінове засідання Радбезу ООН.